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В суде обжалуют приговор парню, убившему свою девушку в Новочеркасске

17 декабря 2019, 10:47
Фото: Медиахолдинг1Mi
нож убийство
Приговор Сергею Коломыцу обжалуют в суде Ростовской области, рассказал сотрудник Новочеркаского городского суда.

«Приговор обжалуется, поэтому не могу сказать, что именно в нем было», — отметил представитель организации.

На сайте суда указано, что Коломыцу обвиняют в краже (до двух лет лишения свободы) и убийстве (от шести до 15 лет колонии). Судья вынес обвинительный приговор 2 декабря, но подробности не раскрываются.

СМИ сообщают, что в первой инстанции Коломыцу приговорили к 13 годам лишения свободы. По их информации, девушка пришла в гости к парню, где они всю ночь пили спиртное. Когда алкоголь закончился, пара занялась сексом и уснула. Утром между ними вспыхнула ссора, Коломыца несколько раз ударил девушку ножом. После этого он, по сообщениям прессы, спрятал тело в шкафу и попытался скрыться, в тот же день мужчину задержали.

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