В суде обжалуют приговор парню, убившему свою девушку в Новочеркасске

СМИ сообщают, что в первой инстанции Коломыцу приговорили к 13 годам лишения свободы. По их информации, девушка пришла в гости к парню, где они всю ночь пили спиртное. Когда алкоголь закончился, пара занялась сексом и уснула. Утром между ними вспыхнула ссора, Коломыца несколько раз ударил девушку ножом. После этого он, по сообщениям прессы, спрятал тело в шкафу и попытался скрыться, в тот же день мужчину задержали.