Что готовит новый год? Сколько выходных будет в 2020-м?

Традиционно год стартует с длинных выходных. Первая неделя подарит всего два рабочих дня, сообщает RT.
В феврале россияне будут отдыхать с 25 по 28 число. Скажем спасибо празднику настоящих мужчин.
Целых три дня отдыха подарит Международный женский день.
День весны и труда (бывший Первомай) также сократит рабочую неделю на 1 день. Вторая неделя мая будет традиционно сокращена из-за празднования Дня Победы.
Летом сокращенная неделя будет всего одна. 12 июня страна празднует День России.
Наконец, День народного единства (4 ноября) подарит нам рабочую неделю с выходным в самой середине.