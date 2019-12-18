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Что готовит новый год? Сколько выходных будет в 2020-м?

18 декабря 2019, 11:46
Фото: pxhere.com
По данным Роструда в наступающем году жителей Российской Федерации ждут 8 сокращенных недель.

Традиционно год стартует с длинных выходных. Первая неделя подарит всего два рабочих дня, сообщает RT.

В феврале россияне будут отдыхать с 25 по 28 число. Скажем спасибо празднику настоящих мужчин.

Целых три дня отдыха подарит Международный женский день.

День весны и труда (бывший Первомай) также сократит рабочую неделю на 1 день. Вторая неделя мая будет традиционно сокращена из-за празднования Дня Победы.

Летом сокращенная неделя будет всего одна. 12 июня страна празднует День России.

Наконец, День народного единства (4 ноября) подарит нам рабочую неделю с выходным в самой середине.

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