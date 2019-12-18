Добровольные пожарные службы в отдаленных населенных пунктах хотят создавать на Дону

«В тех 450 пунктах, о которых я говорил выше, есть ближайшие пожарные подразделения, которые в обязательном порядке реагируют на случаи возникновения пожара или чрезвычайной ситуации», — заключил специалист. То есть речь идет именно о территориальной отдаленности противопожарной службы.