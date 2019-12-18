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Добровольные пожарные службы в отдаленных населенных пунктах хотят создавать на Дону

18 декабря 2019, 13:26
Фото: 61.mchs.gov.ru
мчс рейд пожарная безопасность
В Ростовской области будут появляться по три подразделения пожарной охраны в год, рассказал начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко на пресс-конференции в среду.

Бутко отметил, что существует несколько видов противопожарной службы, в том числе федеральная, частная, ведомственная, муниципальная и добровольная. Все они прописаны в федеральном законе «О пожарной безопасности».

«Прикрытие всеми видами пожарной охраны территории Ростовской области составляет 97,6%. Это достаточно высокий показатель. У нас не прикрыты еще порядка 450 населенных пунктов», — рассказал начальник ведомства. Он добавил, что речь идет об отдаленных поселениях.

Бутко рассказал, что существует программа с департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области. «Согласно плану, предусматриваются средства на строительство трех подразделений противопожарной службы каждый год», — сообщил Бутко.

Причем в местах с небольшим населением будет целесообразно создавать добровольную пожарную службу, считает спикер.

Он пояснил, что по техническому регламенту установлено, что пожарное подразделение должно располагаться в радиусе 10 минут езды в городе, 20 минут — в селе.

«В тех 450 пунктах, о которых я говорил выше, есть ближайшие пожарные подразделения, которые в обязательном порядке реагируют на случаи возникновения пожара или чрезвычайной ситуации», — заключил специалист. То есть речь идет именно о территориальной отдаленности противопожарной службы.

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