Эксперты ВШЭ разработали портал по антикоррупционному регулированию

В мероприятии «Что такое конфликт интересов? Возможные подходы к нормативному определению» приняли участие представители корпорации РОСНАНО. Именно здесь презентовали Антикоррупционный портал ВШЭ, который содержит обобщенные сведения и многочисленные материалы об антикоррупционных методах, политике и практике в РФ и за рубежом.
Это очень занимательный и полезный ресурс по этом вопросу, отметил директор по информационной безопасности УК «РОСНАНО» Андрей Казачков. Он выступил с поддержкой идеи дополнить содержание портала методическими пособиями Минтруда и соцзащиты РФ. Кроме того, ресурсу не достает конкретных судебных решений, считает Казачков, сообщило издание NewsNN.
Участниками круглого стола были и представители Администрации Президента, Генпрокуратуры, Минтруда, МИД РФ и прочих ведомств, учреждений и компаний. Глава Антикоррупционного центра ВШЭ Алексей Конов рассказал, что бесплатная часть портала включает в себя 4 раздела. Это новости, календарь главных событий в антикоррупционной отрасли, аналитика, профили государств и международных организаций.
Кроме того, портал имеет специальный сервис для консультирования в режиме онлайн. Здесь компании с госучастием могут воспользоваться информационной поддержкой экспертов относительно законодательных нюансов противодействия коррупции. Сюда же помещены ответы на вопросы, на которые Генпрокуратура и Министерство труда уже давали официальные ответы.