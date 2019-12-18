Эксперты ВШЭ разработали портал по антикоррупционному регулированию

В мероприятии «Что такое конфликт интересов? Возможные подходы к нормативному определению» приняли участие представители корпорации РОСНАНО. Именно здесь презентовали Антикоррупционный портал ВШЭ, который содержит обобщенные сведения и многочисленные материалы об антикоррупционных методах, политике и практике в РФ и за рубежом.