rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эксперты ВШЭ разработали портал по антикоррупционному регулированию

18 декабря 2019, 15:12
Фото: hse.ru
Темой круглого стола, который состоялся 12 декабря в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», стал конфликт интересов.

В мероприятии «Что такое конфликт интересов? Возможные подходы к нормативному определению» приняли участие представители корпорации РОСНАНО. Именно здесь презентовали Антикоррупционный портал ВШЭ, который содержит обобщенные сведения и многочисленные материалы об антикоррупционных методах, политике и практике в РФ и за рубежом.

Это очень занимательный и полезный ресурс по этом вопросу, отметил директор по информационной безопасности УК «РОСНАНО» Андрей Казачков. Он выступил с поддержкой идеи дополнить содержание портала методическими пособиями Минтруда и соцзащиты РФ. Кроме того, ресурсу не достает конкретных судебных решений, считает Казачков, сообщило издание NewsNN.

Участниками круглого стола были и представители Администрации Президента, Генпрокуратуры, Минтруда, МИД РФ и прочих ведомств, учреждений и компаний. Глава Антикоррупционного центра ВШЭ Алексей Конов рассказал, что бесплатная часть портала включает в себя 4 раздела. Это новости, календарь главных событий в антикоррупционной отрасли, аналитика, профили государств и международных организаций.

Кроме того, портал имеет специальный сервис для консультирования в режиме онлайн. Здесь компании с госучастием могут воспользоваться информационной поддержкой экспертов относительно законодательных нюансов противодействия коррупции. Сюда же помещены ответы на вопросы, на которые Генпрокуратура и Министерство труда уже давали официальные ответы.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00