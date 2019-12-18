Интернет-сообщество победило Рамблер

В пресс-службе Рамблера заявили, что стороны решили урегулировать конфликт до суда, информирует телеграм-канал Мейстер.
«По итогам переговоров Rambler и видеостриминговый сервис Twitch подписали соглашение об урегулировании спора», — говорится в сообщении пресс-службы Rambler. Администрация Twitch заверила, что не собирается выплачивать Рамблеру никаких компенсаций, и настоятельно рекомендовала ему бороться с пиратской продукцией самостоятельно, благо все необходимые инструменты сервис предоставил.
В Рамблере в свою очередь заявили, что «внешнего юриста» после всей этой истории отстранили. Получается, что крайним оказался сторонний специалист, но не руководство площадки. Инцидент лишний раз доказывает, что под напором интернет-сообщества отступят даже гиганты.