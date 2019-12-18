Интернет-сообщество победило Рамблер

В Рамблере в свою очередь заявили, что «внешнего юриста» после всей этой истории отстранили. Получается, что крайним оказался сторонний специалист, но не руководство площадки. Инцидент лишний раз доказывает, что под напором интернет-сообщества отступят даже гиганты.