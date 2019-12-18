Майор полиции умер после физподготовки в Ростовской области

По его словам, после этого сотрудники отправились на пару, где майор вышел, чтобы позвонить, и больше не вернулся. «Служащий упал, не дойдя до дневального. У него осталась семья с тремя детьми», — добавил собеседник. Он предположил, что сердце мужчины не выдержало нагрузки. Источник добавил, что майор был командиром группы, товарищи о нем отзываются хорошо.