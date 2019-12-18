Майор полиции умер после физподготовки в Ростовской области

Собеседник отметил, что майору было 39 лет, он жил в Новочеркасске. Мужчина отслужил в армии 18 лет, семь месяцев назад перевелся в «Новочеркасское суворовское училище» на должность командира взвода. В центр приехал, чтобы пройти первоначальную подготовку.
«После зарядки группа пошла на пару по физкультурному образованию, сдала начальные нормативы: челночный бег десять на десять метров, отжимания или пресс и другие. Майор не очень хорошо сдал кросс, отжался на норму — 37 раз, сдал челночный бег. Затем группа поднялась в жилую зону, чтобы привести себя в порядок. Он выглядел нормально», — сообщил источник.
По его словам, после этого сотрудники отправились на пару, где майор вышел, чтобы позвонить, и больше не вернулся. «Служащий упал, не дойдя до дневального. У него осталась семья с тремя детьми», — добавил собеседник. Он предположил, что сердце мужчины не выдержало нагрузки. Источник добавил, что майор был командиром группы, товарищи о нем отзываются хорошо.