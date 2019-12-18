Новые подстанции «Россетей» добавят мощности Уралу, Сибири и Дальнему Востоку

Ливинский отметил, что новые объекты стали для компании важным шагом на пути реализации программы «Цифровая трансформация — 2030». Он добавил, что уже в ближайшее время физические лица и организации ощутят положительные изменения в качестве электроэнергии и доступности услуг по ее передаче. Компания сейчас создаёт необходимую инфраструктуру для возведения жилых комплексов и развития промышленности. Это увеличит количество новых рабочих мест и повысит качество жизни, подчеркнул Ливинский.