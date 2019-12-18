Новые подстанции «Россетей» добавят мощности Уралу, Сибири и Дальнему Востоку

Как сообщают «Новые известия», гендиректор компании Павел Ливинский посетил церемонию запуска первых питающих центров «Россетей» в Иркутской области.
Одновременно было запущено две подстанции в Тюменской области. Это поможет обеспечить жителей достаточным количеством электроэнергии, ведь в регионе сейчас отмечается повышенный спрос на ресурс.
Ливинский отметил, что новые объекты стали для компании важным шагом на пути реализации программы «Цифровая трансформация — 2030». Он добавил, что уже в ближайшее время физические лица и организации ощутят положительные изменения в качестве электроэнергии и доступности услуг по ее передаче. Компания сейчас создаёт необходимую инфраструктуру для возведения жилых комплексов и развития промышленности. Это увеличит количество новых рабочих мест и повысит качество жизни, подчеркнул Ливинский.
Новые объекты «Россети ФСК ЕЭС» стали последним звеном в создании Пеледуйского энергокольца. Оно проходит через Бурятию, Якутию, Забайкальский край и Иркутскую область.
Новые подстанции помогут решить проблему дефицита мощности в некоторых районах Иркутской области. Кроме этого, они создадут дополнительные связи между российской энергосистемой и Якутией. Подстанции обеспечат бесперебойную подачу электричества для больших компаний, в том числе предприятий по добыче нефти и золота.
Как отметили в компании, все запущенные в работу объекты были построены с применением отечественного оборудования.