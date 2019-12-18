Новые подстанции «Россетей» обеспечат 10 млн кв м жилья в Тюменской области энергией

По словам главы холдинга Павла Ливинского, открытие объектов стало очередным важным шагом на пути к реализации «Цифровой трансформации — 2030». Потребители совсем скоро ощутят повышение качества электроэнергии, а также доступности услуг по ее передаче. Кроме этого, компания создала инфраструктуру для строительства жилых массивов и развития промышленности. Отсюда — появление новых рабочих мест и улучшение качества жизни, добавил генеральный директор «Россети».