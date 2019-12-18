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Новые подстанции «Россетей» обеспечат 10 млн кв м жилья в Тюменской области энергией

18 декабря 2019, 14:38
Фото: rosseti.ru
Компания «Россети» запустила в Тюмени две современные подстанции 110 кВ: «Молодежная» и «Причал».

Как сообщает nashgorod.ru, эти объекты были необходимы городу из-за растущей потребности в электроэнергии.

Подстанция «Причал» мощностью 80 МВА теперь является одним из ключевых объектов инфраструктуры Тюмени. Ее задача — перераспределение нагрузки смежных центров питания для подключения новых микрорайонов, жилых комплексов и предприятий.

Подстанция «Молодежная» мощностью 50 МВА создана для питания части города и прилегающих к нему территорий. К объекту также будут подключены новые микрорайоны.

«Россети Тюмень» в 2019 году вложила в развитие электроэнергии города 3,4 миллиарда рублей.

По словам главы холдинга Павла Ливинского, открытие объектов стало очередным важным шагом на пути к реализации «Цифровой трансформации — 2030». Потребители совсем скоро ощутят повышение качества электроэнергии, а также доступности услуг по ее передаче. Кроме этого, компания создала инфраструктуру для строительства жилых массивов и развития промышленности. Отсюда — появление новых рабочих мест и улучшение качества жизни, добавил генеральный директор «Россети».

Онлайн-мониторинг оборудования и новейшие цифровые технологии обеспечат автоматическую работу подстанций. Удаленный диспетчер в режиме реального времени будет получать информацию о работе объекта, а также отслеживать состояние сети по различным показателям.

Подстанции были построены с применением новейшего отечественного оборудования. По словам главы региона Александра Моора, они открывают для Тюменской области новые возможности. «Причал» — это перспектива развития около 10 миллионов квадратных метров жилья. «Молодежная», кроме строительства микрорайона, обеспечит электричеством примерно четыре тысячи земельных участков для многодетных, добавил губернатор.

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