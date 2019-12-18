Около 1 тыс нарушений нашли пожарные в торговых центрах Ростовской области

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в марте 2018 года в Кемерово. Во время трагедии, как сообщали очевидцы, не сработало оповещение о пожаре, в здании образовалась давка. В результате ЧС погибли 60 человек, из них 37 детей. После этого по всей стране проходили проверки торгово-развлекательных центров на соблюдение требований пожарной безопасности.