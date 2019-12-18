Около 1 тыс нарушений нашли пожарные в торговых центрах Ростовской области

Начальник ведомства отметил, что в 2019 году, помня итоги «Зимней вишни», сотрудники проверяли крупные торгово-развлекательные центры, вместимость которых — от семи до 200 тысяч человек.
«Мы проверили 30 центров, в 24 из них было выявлено почти 900 требований пожарной безопасности. На сегодняшний день все нарушения устранены в полном объеме. Кроме этого, мы проводили там инструктажи, беседы с руководителями, обслуживающим персоналом и тренировки по эвакуации людей», — рассказал Бутко.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в марте 2018 года в Кемерово. Во время трагедии, как сообщали очевидцы, не сработало оповещение о пожаре, в здании образовалась давка. В результате ЧС погибли 60 человек, из них 37 детей. После этого по всей стране проходили проверки торгово-развлекательных центров на соблюдение требований пожарной безопасности.