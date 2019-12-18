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Почти половина россиян привита от гриппа

18 декабря 2019, 09:25
Фото: mil.ru
Более 70 млн человек привиты от гриппа в России.

Свыше 48% жителей России (71,28 млн человек) привиты от гриппа, сообщает Роспотребнадзор.

В то же время, по данным RT, на 15 декабря в Российской Федерации отмечается довольно низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Эксперты отмечают, что при гриппе происходит более сильная интоксикация организма, чем при других простудных заболеваниях. Основной признак гриппа – быстрое повышение температуры тела. Также могут наблюдаться покраснение глаз, сильные боли в голове и глазах. При наличии этих симптомов следует незамедлительно обратиться к медикам.

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