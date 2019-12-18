Почти половина россиян привита от гриппа

Эксперты отмечают, что при гриппе происходит более сильная интоксикация организма, чем при других простудных заболеваниях. Основной признак гриппа – быстрое повышение температуры тела. Также могут наблюдаться покраснение глаз, сильные боли в голове и глазах. При наличии этих симптомов следует незамедлительно обратиться к медикам.