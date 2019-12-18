Россия копит огромные резервы на случай нового «суперкризиса»

Федеральное Казначейство на днях сообщило, что консолидированный бюджет РФ за 10 месяцев с начала года исполнен с немалым профицитом – 4,45 триллиона рублей. Но и это еще не все. С начала года Фонд национального благосостояния страны вырос почти в два раза – до 7,95 триллиона рублей. А по международным финансовым резервам мы вышли уже на четвертое место. Столько денег на зарубежных счетах, как у России, нет даже у первой экономики мира – США.