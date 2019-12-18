Россия копит огромные резервы на случай нового «суперкризиса»

У России прямо сейчас есть деньги для решения ключевых и самых наболевших проблем страны – повышение пенсий, спасение всех больных детей и строительство развитой системы магистралей по всей стране. Разговоры о дефицитном бюджете и вечной нехватке денег – не более, чем миф.
Федеральное Казначейство на днях сообщило, что консолидированный бюджет РФ за 10 месяцев с начала года исполнен с немалым профицитом – 4,45 триллиона рублей. Но и это еще не все. С начала года Фонд национального благосостояния страны вырос почти в два раза – до 7,95 триллиона рублей. А по международным финансовым резервам мы вышли уже на четвертое место. Столько денег на зарубежных счетах, как у России, нет даже у первой экономики мира – США.
Но россиянам не стоит рассчитывать, что они когда-либо увидят хоть малую толику этих «народных триллионов».
«Власти копят резервы на случай кризиса. Такие огромные резервы могут поддерживать российскую экономику очень долго, особенно, если власти не будут их тратить на «спасение» рубля», - считает аналитик Дмитрий Милин.
Такого же мнения придерживается директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Эксперт полагает, что российские триллионы в случае нового «суперкризиса» снова пойдут на спасение госбанков и «жирных котов», а не рядовых граждан.
«В кризис, когда начинают тратить триллионами, заработать очень большие деньги можно гораздо быстрее, чем в спокойной ситуации. Я думаю, отдельные предприниматели, лоббисты это хорошо поняли ещё в кризис 2009 года, когда начинают на фоне панических настроений триллионами спасать экономику и заодно – спасать «людей в костюмах от «Бриони», - считает Николаев.