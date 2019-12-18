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Ростовская фехтовальщица помогла сборной России одержать победу на этапе Кубка мира

18 декабря 2019, 04:06
Фото: rostov-gorod.ru
Спортсменка из Ростова-на-Дону Лариса Коробейникова в составе сборной России по фехтованию стала победительницей на этапе Кубка мира во французском Сен-Море, говорится в сообщении городской администрации.

Так, женская сборная России по фехтованию на рапирах на соревнованиях во Франции завоевала «золото». В состязании приняли участие 23 команды из разных стран. Кроме ростовчанки Ларисы Коробейниковой в национальную сборную России вошли Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Аделина Загидуллина.

«Своих первых соперниц — египетских и китайских рапиристок — россиянки победили с крупными счетами: 42:28 и 43:31. Победа над японской сборной в полуфинале закончилась с почти двукратным преимуществом в счете — 40:21», — сообщили в администрации

В финале менее, чем за 2 секунды до окончания, лидеру российской сборной Инне Дериглазовой удалось сравнять счет с итальянками, а на десятой секунде дополнительного времени опередить их со счетом — 42:41, завоевав тем самым «золото».

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