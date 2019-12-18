Ростовская фехтовальщица помогла сборной России одержать победу на этапе Кубка мира

Так, женская сборная России по фехтованию на рапирах на соревнованиях во Франции завоевала «золото». В состязании приняли участие 23 команды из разных стран. Кроме ростовчанки Ларисы Коробейниковой в национальную сборную России вошли Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Аделина Загидуллина.
«Своих первых соперниц — египетских и китайских рапиристок — россиянки победили с крупными счетами: 42:28 и 43:31. Победа над японской сборной в полуфинале закончилась с почти двукратным преимуществом в счете — 40:21», — сообщили в администрации
В финале менее, чем за 2 секунды до окончания, лидеру российской сборной Инне Дериглазовой удалось сравнять счет с итальянками, а на десятой секунде дополнительного времени опередить их со счетом — 42:41, завоевав тем самым «золото».