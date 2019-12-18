Штрафов на 30 млн выписали нарушителям пожарной безопасности в Ростовской области

Бутко рассказал, как много «нерадивых коллег» приходилось привлекать к административной ответственности. «Сумма штрафов по нарушению требований пожарной безопасности по всем направлениям составила почти 30 миллионов рублей. На сегодняшний день 24 миллиона уже взыскано, они уже поступили в доходы бюджетов Российской Федерации и областной бюджет. В 2019 году в региональный бюджет поступило почти 12 миллионов рублей», — сообщил спикер.
По его данным, в 2019 году на территории области произошло практически девять тысяч пожаров, в которых погибли 176 человек, в том числе три ребенка. Половина пожаров произошла из-за неисправного электронного оборудования, почти 17% — из-за неосторожного обращения с огнем, около 30% — умышленные действия или поджог.
Бутко рассказал, что за год сотрудники провели почти 136 тысяч обходов домовладений и квартир. В селах и дачных поселениях проведено семь тысяч бесед. Кроме этого, благодаря сотрудничеству ТСЖ, ЖСК и прочим организациям сотрудники выступали на четырех тысячах общих собраниях жильцов.