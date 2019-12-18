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В Москве более 80 музеев сделают бесплатный вход в новогодние праздники

18 декабря 2019, 17:17
Фото: pxhere.com
В Москве свыше восьмидесяти музеев Москвы откроют двери для всех желающих в новогодние праздники.

Так, пишет газета “Известия”, музей-заповедник «Коломенское» в рамках тематической выставки раскроет традиции украшения елки в конце девятнадцатого – начале двадцатого века. Экспозиция «Драгоценен моему сердцу. Императорские подарки из собрания Павловского дворца» в музее-заповеднике «Царицыно» представит подарки поколений династии Романовых в период с восьмидесятых годов восемнадцатого века до 1917 года. Кроме того, посредством выставки ТЕАТР.RUS в Новом Манеже можно будет окунуться в историю театрального искусства.

Отмечается, что в музее Тропинина посетители смогут ознакомиться с произведениями Федора Рокотова, Сильвестра Щедрина, Ивана Айвазовского и других живописцев восемнадцатого-девятнадцатого веков.

#Новости#Общество
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