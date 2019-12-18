ВСК получила гран-при премии «Финансовая элита России»

«Сегодня ВСК — это сплоченная команда профессионалов высочайшего уровня, которая каждый день добивается высоких результатов и создает для своих клиентов качественные и удобные продукты и сервисы. Страховой Дом ВСК сегодня, без сомнения, один из лидеров внедрения инноваций в страховой отрасли. ВСК — это всегда больше, чем просто страхование! Я рада быть частью этой команды и рада, заслуженному доверию, которое оказывают нам клиенты, партнеры, и, конечно, эксперты финансового рынка», — прокомментировала награду руководитель Департамента маркетинговых коммуникаций и PR Элеонора Марталлер.