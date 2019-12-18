rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жилищно-коммунальный сектор Чувашии может пострадать из-за Игнатьева

18 декабря 2019, 10:46
Фото: commons.wikimedia.org
Арбитражному суду Чувашии предстоит рассмотреть дело о банкротстве «Чувашкредитпромбанка». Региональное отделение Центрального банка России направило в арбитраж заявление о признании компании несостоятельным должником.

Однако этот процесс породил множество безответных вопросов, так как проходит он очень быстро, а речь идет о претензии всего в 155 тысяч рублей, которые посильны для любого банка. Кроме того, в ренкинге «Инвест-Форсайта» компания поднялась на 11 пунктов, отмечает newsnn.ru.

По одной из версий, до такого состояния банк довело противоборство республиканского главы Михаила Игнатьева и чебоксарского сити-менеджера Алексея Ладыкова, а не экономические реалии рынка.

Уже пять лет Игнатьев занимает жесткую позицию относительно «Чувашкредитпромбанка», критикуя его и подрывая авторитет среди клиентов и партнеров.

Сегодняшнее положение компании несет угрозу для 200 тысяч человек и 187 организаций ЖКХ. В банке находится 200 млн рублей, которые предназначены для этой отрасли.

Это означает, что коммунальщики, чьи деньги заморожены на время процедуры банкротства, не смогут расплатиться с подрядчиками и поставщиками, а это приведет к различным отраслевым проблемам целого региона.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Профессор рассказал, как изменился рынок труда в Ростове после частичной мобилизации
Сегодня, 09:14