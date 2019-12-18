Жилищно-коммунальный сектор Чувашии может пострадать из-за Игнатьева

Однако этот процесс породил множество безответных вопросов, так как проходит он очень быстро, а речь идет о претензии всего в 155 тысяч рублей, которые посильны для любого банка. Кроме того, в ренкинге «Инвест-Форсайта» компания поднялась на 11 пунктов, отмечает newsnn.ru.
По одной из версий, до такого состояния банк довело противоборство республиканского главы Михаила Игнатьева и чебоксарского сити-менеджера Алексея Ладыкова, а не экономические реалии рынка.
Уже пять лет Игнатьев занимает жесткую позицию относительно «Чувашкредитпромбанка», критикуя его и подрывая авторитет среди клиентов и партнеров.
Сегодняшнее положение компании несет угрозу для 200 тысяч человек и 187 организаций ЖКХ. В банке находится 200 млн рублей, которые предназначены для этой отрасли.
Это означает, что коммунальщики, чьи деньги заморожены на время процедуры банкротства, не смогут расплатиться с подрядчиками и поставщиками, а это приведет к различным отраслевым проблемам целого региона.