Жилищно-коммунальный сектор Чувашии может пострадать из-за Игнатьева

Однако этот процесс породил множество безответных вопросов, так как проходит он очень быстро, а речь идет о претензии всего в 155 тысяч рублей, которые посильны для любого банка. Кроме того, в ренкинге «Инвест-Форсайта» компания поднялась на 11 пунктов, отмечает newsnn.ru.