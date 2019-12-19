Регоператоры призывают дончан погасить коммуналку до нового года

Неплательщикам, накопившим задолженность за вывоз твёрдых коммунальных отходов, будут направлены судебные приказы о взыскании долгов. На основании судебного приказа до полного погашения долга служба судебных приставов имеет право наложить запрет на заключение сделок с недвижимостью, на выезд за границу, а также арест на имущество и банковские счета должника, возможно списание денежных средств с банковской карты. При этом должнику придется понести расходы на оплату судебных издержек и исполнительского сбора.