Регоператоры призывают дончан погасить коммуналку до нового года

Регоператоры по обращению с ТКО ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр» предлагают поступить также и с задолженностью по услуге за вывоз ТКО, оплатив её до начала новогодних праздников.
Согласно статье 155 Жилищного кодекса плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца. При неуплате задолженность и пеня могут быть взысканы через суд.
Неплательщикам, накопившим задолженность за вывоз твёрдых коммунальных отходов, будут направлены судебные приказы о взыскании долгов. На основании судебного приказа до полного погашения долга служба судебных приставов имеет право наложить запрет на заключение сделок с недвижимостью, на выезд за границу, а также арест на имущество и банковские счета должника, возможно списание денежных средств с банковской карты. При этом должнику придется понести расходы на оплату судебных издержек и исполнительского сбора.
Поэтому регоператор призывает жителей Ростова-на-Дону, а также всех муниципальных образований, входящих в Волгодонской, Сальский и Морозовский МЭОКи своевременно оплатить услугу по вывозу ТКО и спокойно встречать Новый год. Кроме того, при отсутствии коммунальных долгов льготные категории граждан могут получать меры социальной поддержки.
Жители региона имеют возможность оплатить услугу без комиссий во всех отделениях Сбербанка и Почты России, а также в кассе центрального офиса регионального оператора в Ростове, на проспекте Соколова, 84.