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Ростовская область планирует выпускать облигации

19 декабря 2019, 14:50
Фото: Racool_studio / freepik.com
облигации
Глава Ростовской области Василий Голубев поручил рассмотреть вопрос введения гособлигаций для реализации инвестиционных проектов, прозвучало во время инвестиционного послания.

Голубев затронул ситуацию на финансовом рынке и рассказал, что сейчас снижаются ключевая ставка и проценты по депозитам. При этом объемы депозитов остаются все еще на высоком уровне.

В данный момент объем вкладов физических лиц превышает 500 миллиардов рублей. Но владельцы свободных денег стали активнее искать альтернативные источники, куда их можно вложить с более высокой доходностью.

«Этих людей можно понять, это нормальная ситуация. Самое время рассмотреть вопрос выпуска региональных гособлигаций для реализации масштабных инфраструктурных проектов», — заявил губернатор.

Он поручил Минфину проработать эту тему и подготовить предложения.

#Новости#Илья Ульянов#Экономика
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