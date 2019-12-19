Ростовская область планирует выпускать облигации

Голубев затронул ситуацию на финансовом рынке и рассказал, что сейчас снижаются ключевая ставка и проценты по депозитам. При этом объемы депозитов остаются все еще на высоком уровне.
В данный момент объем вкладов физических лиц превышает 500 миллиардов рублей. Но владельцы свободных денег стали активнее искать альтернативные источники, куда их можно вложить с более высокой доходностью.
«Этих людей можно понять, это нормальная ситуация. Самое время рассмотреть вопрос выпуска региональных гособлигаций для реализации масштабных инфраструктурных проектов», — заявил губернатор.
Он поручил Минфину проработать эту тему и подготовить предложения.