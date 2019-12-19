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Стало известно, в чем подозревают главу пресс-службы администрации Ростова

19 декабря 2019, 12:19
Фото: vk.com
мария давыдова
Главу пресс-службы администрации Ростова Марию Давыдову подозревают в превышении должностных полномочий, рассказал корреспонденту RostovGazeta источник в правоохранительных органах региона.

«Предъявлено обвинение по 1 части 286 статьи „Превышение должностных полномочий“. Пока неизвестно, когда будет суд по мере пресечения», — рассказал собеседник. Минимальное наказание по этой части статьи — штраф до 80 тысяч рублей, максимальное — лишение свободы до четырех лет.

Ранее источник сообщил, что Марию Давыдову задержали в четверг утром, в ее рабочем кабинете проведены обыски. Он отмечал, что это связано с делом о госзакупках. В 2018 году контракт на освещение деятельности администрации выиграло издание «Деловое сообщество», хотя его цена была выше, чем у конкурента. Главным критерием выбора служила репутация СМИ, хотя годом ранее больше всего ценилась меньшая цена.

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