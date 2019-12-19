Стало известно, в чем подозревают главу пресс-службы администрации Ростова

Ранее источник сообщил, что Марию Давыдову задержали в четверг утром, в ее рабочем кабинете проведены обыски. Он отмечал, что это связано с делом о госзакупках. В 2018 году контракт на освещение деятельности администрации выиграло издание «Деловое сообщество», хотя его цена была выше, чем у конкурента. Главным критерием выбора служила репутация СМИ, хотя годом ранее больше всего ценилась меньшая цена.