Стало известно, в чем подозревают главу пресс-службы администрации Ростова

«Предъявлено обвинение по 1 части 286 статьи „Превышение должностных полномочий“. Пока неизвестно, когда будет суд по мере пресечения», — рассказал собеседник. Минимальное наказание по этой части статьи — штраф до 80 тысяч рублей, максимальное — лишение свободы до четырех лет.
Ранее источник сообщил, что Марию Давыдову задержали в четверг утром, в ее рабочем кабинете проведены обыски. Он отмечал, что это связано с делом о госзакупках. В 2018 году контракт на освещение деятельности администрации выиграло издание «Деловое сообщество», хотя его цена была выше, чем у конкурента. Главным критерием выбора служила репутация СМИ, хотя годом ранее больше всего ценилась меньшая цена.