Трамп отреагировал на итоги голосования по его импичменту

По мнению Трампа, демократы - единственные, кому должны объявить импичмент, а их поведение нанесет удар их репутации и помешает их кандидатам в президентских выборах. Об этом 19 декабря сообщило агентство RNS.
Причинами запуска процедуры импичмента демократы называют злоупотребление властью и препятствие Конгрессу.
В частности, Трампа заподозрили в давлении на президента Украины Владимира Зеленского, которого тот якобы просил повлиять на расследование дела в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера, являющегося членом совдира украинской газовой компании Burisma Group. Ранее старший Байден объявил о намерении баллотироваться на пост президента США.