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Трамп отреагировал на итоги голосования по его импичменту

19 декабря 2019, 14:15
Фото: ru.wikipedia.org
Президент США Дональд Трамп назвал самоубийственным для Демократической партии голосование по вопросу его импичмента. Он также считает эти действия фанатичными и незаконными.

По мнению Трампа, демократы - единственные, кому должны объявить импичмент, а их поведение нанесет удар их репутации и помешает их кандидатам в президентских выборах. Об этом 19 декабря сообщило агентство RNS.

Причинами запуска процедуры импичмента демократы называют злоупотребление властью и препятствие Конгрессу.

В частности, Трампа заподозрили в давлении на президента Украины Владимира Зеленского, которого тот якобы просил повлиять на расследование дела в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера, являющегося членом совдира украинской газовой компании Burisma Group. Ранее старший Байден объявил о намерении баллотироваться на пост президента США.

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