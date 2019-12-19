В Австралии зафиксировали самый жаркий день

Синоптики Австралии заявили, что температурный рекорд 2013 года был побит 17 декабря 2019-го. Средняя температура по стране составила 40,9 градуса Цельсия, предыдущий рекорд был 40,6. Метеорологи считают, что в будущем температура будет повышаться.
18 декабря в некоторых австралийских штатах температура доходила до 46,9 и 47,7 градусов, сообщает RT. В совокупности с сильным ветром, жара приводит к новым возгораниям в штате Новый Южный Уэльс, где ранее зарегистрировали более 100 очагов лесных пожаров.