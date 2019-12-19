В Австралии зафиксировали самый жаркий день

18 декабря в некоторых австралийских штатах температура доходила до 46,9 и 47,7 градусов, сообщает RT. В совокупности с сильным ветром, жара приводит к новым возгораниям в штате Новый Южный Уэльс, где ранее зарегистрировали более 100 очагов лесных пожаров.