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В Австралии зафиксировали самый жаркий день

19 декабря 2019, 16:12
Фото: pixabay.com
Аномальная жара на австралийском континенте. Температура доходит почти до 50 градусов.

Синоптики Австралии заявили, что температурный рекорд 2013 года был побит 17 декабря 2019-го. Средняя температура по стране составила 40,9 градуса Цельсия, предыдущий рекорд был 40,6. Метеорологи считают, что в будущем температура будет повышаться.

18 декабря в некоторых австралийских штатах температура доходила до 46,9 и 47,7 градусов, сообщает RT. В совокупности с сильным ветром, жара приводит к новым возгораниям в штате Новый Южный Уэльс, где ранее зарегистрировали более 100 очагов лесных пожаров.

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