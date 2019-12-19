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В Ростове не смогли изменить назначение участка под кинотеатром «Россия»

19 декабря 2019, 09:06
Фото: Rost.galis/CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org
кинотеатр россия
Арбитражный суд Ростовской области оставил без изменения назначение земельного участка под кинотеатром «Россия», следует из материалов электронной картотеки.

Иск с требованием отменить решение об изменении назначения указанного земельного участка подавал департамент имущественно-земельных отношений Ростова.

В 2017 году участок, изначально предназначенный под строительство выставочных залов, театров, кинотеатров, перевели в категорию земель под гостиничный бизнес по запросу ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь», которое является собственником земли. Суд, заседание которого прошло 18 декабря, полностью отказал в признании решения незаконным и оставил в силе указанную категорию земельного участка.

Кинотеатр «Россия» в городском парке имени Горького в Ростове построили в 1959 году, в 2005 году его решили отремонтировать, но из-за плохого состояния здание пришлось полностью снести. Изначально на месте бывшего кинотеатра планировали построить семиэтажный развлекательный комплекс, позже этажность уменьшили до четырех, но строительство так и не начали.

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