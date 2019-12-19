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В Ростовской области в 2020 г реализуют инвестпроекты на 55 млрд руб

19 декабря 2019, 15:12
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области в следующем году завершатся работы по реализации инвестиционных проектов на 55 миллиардов рублей, сообщил глава региона Василий Голубев.

В данный момент в высокой степени готовности находятся 250 проектов, их введут в эксплуатацию в следующем году. В том числе к сдаче готовится завод по переработке льняного семени в Новоалександровской промышленной зоне, его стоимость составит 1,5 миллиарда рублей.

В этом году за счет частных инвестиций удалось реализовать более 160 проектов на сумму около 30 миллиардов рублей.

«С точки зрения инвестиционного потенциала регион стабильно сохраняет девятую позицию в России. Что касается инвестиционных рисков, то за год область опустилась с 18 на 24 место», — заявил губернатор.

Всего в регионе числятся 650 инвестпроектов с объемом вложений свыше 500 миллиардов рублей.

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