В Ростовской области в 2020 г реализуют инвестпроекты на 55 млрд руб

В данный момент в высокой степени готовности находятся 250 проектов, их введут в эксплуатацию в следующем году. В том числе к сдаче готовится завод по переработке льняного семени в Новоалександровской промышленной зоне, его стоимость составит 1,5 миллиарда рублей.