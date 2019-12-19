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Вандалы повредили несколько деревьев в сквере рядом с памятником освободителям Азова

19 декабря 2019, 10:56
Фото: gorodazov.ru
вандал дерево
Неизвестные повредили несколько деревьев рядом с памятником освободителям Азова Ростовской области, сообщили в городской администрации.

Акт вандализма обнаружили коммунальщики в четверг утром. Вандалы осквернили одну из мемориальных территорий города. Хулиганы повредили хвойные деревья, растущие в сквере «Восток» рядом с памятником освободителям Азова.

В ходе осмотра выяснилось, что сломаны несколько веток деревьев, а также повреждены малые архитектурные формы. Из-за этого оказалась нарушена единая композиция.

«Это одно из самых почитаемых азовчанами мест. Сквер появился на месте захоронения. Жители микрорайона называют случившееся кощунством, осуждая поступок вандалов», — заявили в мэрии.

#Новости#Илья Ульянов#Общество
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