Вандалы повредили несколько деревьев в сквере рядом с памятником освободителям Азова

Акт вандализма обнаружили коммунальщики в четверг утром. Вандалы осквернили одну из мемориальных территорий города. Хулиганы повредили хвойные деревья, растущие в сквере «Восток» рядом с памятником освободителям Азова.
В ходе осмотра выяснилось, что сломаны несколько веток деревьев, а также повреждены малые архитектурные формы. Из-за этого оказалась нарушена единая композиция.
«Это одно из самых почитаемых азовчанами мест. Сквер появился на месте захоронения. Жители микрорайона называют случившееся кощунством, осуждая поступок вандалов», — заявили в мэрии.