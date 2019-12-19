Владимир Маркони проведет новогодний эфир в Одноклассниках

Как и в 2018-м, шоу получило название «Настоящий Новый год», только в 2019 к нему добавилась приставка 2.0 – как символ развития проекта и наступающего 2020 года. Концепцией «Настоящего Нового года 2.0» снова стали искренние эмоции, которые подарят зрителям участники шоу. На съемочной площадке OK постарались создать такую атмосферу, которая располагала героев новогоднего эфира к настоящим, ненаигранным реакциям. Съемки проекта проходили как в уютных квартирах звезд, так и на праздничных московских улицах. Владимир Маркони и Евгений Рыбов заходили в гости к популярным музыкальным исполнителям, актерам и спортсменам, а кого-то встречали в городе.