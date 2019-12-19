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Яму в Таганроге, из-за которой оштрафовали мужчину, ликвидируют весной 2020 года

19 декабря 2019, 10:42
Фото: vk.com/rostovnadonu
яма таганрог
Яму на улице в Таганроге Ростовской области, из-за которой был оштрафован местный житель, будут устранять весной 2020 года, об этом заявил директор МУП «Управление «Водоканал» Евгений Плетменцев.

Житель Таганрога попытался самостоятельно ликвидировать огромную яму на дороге, он привез строительный мусор и засыпал яму. Однако за эти действия мужчину оштрафовали на 300 рублей. Он не имел права таким способом «чинить» дорогу, должен был согласовывать свои действия с властями.

«Водоканал» на днях объяснил, почему ремонт участка дороги на Дзержинского, 169 невозможен в данный момент. Ремонт будет выполнен в апреле 2020 года, там появится асфальт, отмечают в городской администрации.

«Разрытие произошло из-за того, что данный участок водовода имеет протяженность 4 километра. Это один из основных магистральных водоводов, который питает большую часть города. Проложен он был в конце 60-х годов прошлого века. Он попадает в категорию „Г“ — вывод его из эксплуатации, на это необходимо 143 миллиона рублей. Мы в прошлом году проложили новую трубу, на этом участке трубы 4 утечки были за последние 4 месяца. Делать капитальный ремонт в декабре на этом участке мы не будем, надо выводить из эксплуатации этот участок. В отопительный сезон это невозможно сделать», — отметил Плетменцев.

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