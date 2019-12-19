Яму в Таганроге, из-за которой оштрафовали мужчину, ликвидируют весной 2020 года

«Разрытие произошло из-за того, что данный участок водовода имеет протяженность 4 километра. Это один из основных магистральных водоводов, который питает большую часть города. Проложен он был в конце 60-х годов прошлого века. Он попадает в категорию „Г“ — вывод его из эксплуатации, на это необходимо 143 миллиона рублей. Мы в прошлом году проложили новую трубу, на этом участке трубы 4 утечки были за последние 4 месяца. Делать капитальный ремонт в декабре на этом участке мы не будем, надо выводить из эксплуатации этот участок. В отопительный сезон это невозможно сделать», — отметил Плетменцев.