Яму в Таганроге, из-за которой оштрафовали мужчину, ликвидируют весной 2020 года

Житель Таганрога попытался самостоятельно ликвидировать огромную яму на дороге, он привез строительный мусор и засыпал яму. Однако за эти действия мужчину оштрафовали на 300 рублей. Он не имел права таким способом «чинить» дорогу, должен был согласовывать свои действия с властями.
«Водоканал» на днях объяснил, почему ремонт участка дороги на Дзержинского, 169 невозможен в данный момент. Ремонт будет выполнен в апреле 2020 года, там появится асфальт, отмечают в городской администрации.
«Разрытие произошло из-за того, что данный участок водовода имеет протяженность 4 километра. Это один из основных магистральных водоводов, который питает большую часть города. Проложен он был в конце 60-х годов прошлого века. Он попадает в категорию „Г“ — вывод его из эксплуатации, на это необходимо 143 миллиона рублей. Мы в прошлом году проложили новую трубу, на этом участке трубы 4 утечки были за последние 4 месяца. Делать капитальный ремонт в декабре на этом участке мы не будем, надо выводить из эксплуатации этот участок. В отопительный сезон это невозможно сделать», — отметил Плетменцев.