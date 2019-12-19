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Задержана глава пресс-службы ростовской администрации

19 декабря 2019, 11:41
Фото: rostov-gorod.ru
мария давыдова
Начальника управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова Марию Давыдову задержали, сообщил корреспонденту RostovGazeta источник в правоохранительных органах региона.

«Начальника управления задержали утром в четверг. В администрации прошли обыски, они завершены», — рассказал источник. По его словам, на месте работали сотрудники ФСБ.

Собеседник уточнил, что задержание связано с делом УФАС, которое было заведено этим летом. Причиной послужило то, что в 2018 году конкурс на освещение деятельности администрации выиграло издание «Деловое сообщество», хотя второй участник предлагал меньшую цену. При этом главным критерием конкурса была деловая репутация, хотя в предыдущие годы основным требованием была меньшая цена.

В самой администрации нет данных по этому поводу. «Мы не располагаем информацией по этому вопросу», — сообщил представитель пресс-службы.

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