Задержана глава пресс-службы ростовской администрации

Собеседник уточнил, что задержание связано с делом УФАС, которое было заведено этим летом. Причиной послужило то, что в 2018 году конкурс на освещение деятельности администрации выиграло издание «Деловое сообщество», хотя второй участник предлагал меньшую цену. При этом главным критерием конкурса была деловая репутация, хотя в предыдущие годы основным требованием была меньшая цена.