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Posted 20 декабря 2019, 14:58

Published 20 декабря 2019, 14:58

Modified 1 октября, 14:20

Updated 1 октября, 14:20

Иск на 6,3 млн руб подала мэрия Новочеркасска к подрядчику по ремонту школы

20 декабря 2019, 14:58
Иск на 6,3 миллиона рублей подала администрация Новочеркасска в Арбитражный суд Ростовской области, сообщается в материалах электронной картотеки.

Ответчиком по иску выступает ООО «Союз Архстрой», зарегистрированное в Ростове.

Компания выиграла конкурс по ремонту школы № 11 в Октябрьском районе города, но не сдала объект в срок. В итоге власти Новочеркасска не освоили выделенные областью средства в размере 120 миллионов рублей, за что заплатили 6 миллионов рублей штрафных санкций.

Заседание назначили на 16 января 2020 года.

Ране стало известно, что компания Саввиди опять подала иск к ростовским рестораторам.

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