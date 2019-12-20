Иск на 6,3 млн руб подала мэрия Новочеркасска к подрядчику по ремонту школы

Компания выиграла конкурс по ремонту школы № 11 в Октябрьском районе города, но не сдала объект в срок. В итоге власти Новочеркасска не освоили выделенные областью средства в размере 120 миллионов рублей, за что заплатили 6 миллионов рублей штрафных санкций.