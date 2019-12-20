Торгово-промышленная палата может получить право распределять господдержку

У нас есть очень ответственное поручение от руководства страны. Мы председательствуем в деловом совете ШОС и деловом совете БРИКС. Поэтому у нас наступает очень ответственный год. В этом году будет серия мероприятий и по линии ШОС и по линии БРИКС. У нас есть некоторые площадки, которые закрепились за Россией на протяжении уже нескольких лет работы. Первое - это питерский форум, мы там всегда проводим площадку, посвященную ШОС и БРИКС. Кроме того, это IT-форум в Ханты-Мансийске, куда и ШОС и БРИКС мы приглашаем. У нас форум малого бизнеса ШОС и БРИКС в Уфе несколько лет проходит.