Депутат просит ФСБ проверить преднамеренное банкротство тепловых сетей Новочеркасска

По словам Лембрикова, МУП продает хозпостройки, где располагаются мастерские и в случае аварии неизвестно где будет производиться ремонт. «На предприятии имеется химическая лаборатория, куда ее перенесут при продаже? А административное здание где будет располагаться? МУП будет арендовать другое здание и арендная плата будет включена в повышение тарифов для жителей? На территории находятся два резервных резервуаров воды на 2 тысячи кубических тонн, а также насосная станция. Охранная зона при продаже исчезнет, кто будет контролировать резервуары?», — обращается к руководству предприятия депутат.