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Депутат просит ФСБ проверить преднамеренное банкротство тепловых сетей Новочеркасска

22 декабря 2019, 10:49
Фото: Андрей Лембриков/youtube.com
Депутат Новочеркасской гордумы Андрей Лембриков обратился к сотрудникам ФСБ с пробой проверить предполагаемое преднамеренное банкротство МУП «Тепловые сети» в Новочеркасске, заявил Лембриков на своем канале в YouTube.

Депутат раннее выпустил ролик, где говорил о том, что пристально следит за работой городского водоканала. После этого на имя председателя Новочеркасской городской думы руководитель предприятия написал жалобу, якобы законодатель причинил «репутационный ущерб предприятию» и пытается совершить рейдерский захват МУПа, говорит на записи Лембриков.

«На конкурс выставлено имущество МУПа — административные хозяйственные постройки по адресу: Энгельса, 30. Здания продаются без земельных участков — это делается умышленно, чтобы при продаже этих зданий собственник мог приватизировать земли за четверть кадастровой стоимости. Это на порядок ниже, чем если бы лот совместно был сформирован», — говорит депутат.

По словам Лембрикова, МУП продает хозпостройки, где располагаются мастерские и в случае аварии неизвестно где будет производиться ремонт. «На предприятии имеется химическая лаборатория, куда ее перенесут при продаже? А административное здание где будет располагаться? МУП будет арендовать другое здание и арендная плата будет включена в повышение тарифов для жителей? На территории находятся два резервных резервуаров воды на 2 тысячи кубических тонн, а также насосная станция. Охранная зона при продаже исчезнет, кто будет контролировать резервуары?», — обращается к руководству предприятия депутат.

В завершении ролика Лембриков обращается к сотрудникам ФСБ: «по предполагаемому теракту прошу вас вмешаться и предотвратить продажу имущества МУП „Горводоканала“. Этот фактор способствует тому, чтобы сохранить целостность предприятий».Также депутат указывает на то, что у МУПа на сегодняшний день внешний долг составляет около миллиарда рублей, в 2011 году при прежнем руководстве предприятие было в «плюсе на несколько миллионов рублей», добавил депутат.

«Андрей Владимирович, закупать горюче-смазочный материал по 50 рублей при средней цене 45 рублей — это тоже грамотное управление?», — спрашивает Лембриков.

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