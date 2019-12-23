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Суд оставил в силе решение по иску к рынку «Восточный» в Ростове

23 декабря 2019, 14:47
Фото: темер.рф
рынок восточный суд
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без изменения решение по иску к рынку «Восточный» в Ростове-на-Дону, следует из материалов электронной картотеки.

Иск к ООО «Юпитер», с которым ранее заключили аренду на 49 лет, подал еще весной 2018 года городской Департамент имущественно-земельных отношений.

Согласно иску ДИЗО, компания передала участок по уступке ООО «Темерник». Последнее должно было построить на земле капитальные строения для рынка, однако так и не начало строительство. Власти города предписали закончить объекты к декабрю 2017 года, но из-за невыполнения предписания подали в суд.

Арбитражный суд Ростовской области отказал в удовлетворении иска, но представители ДИЗО с таким решением не согласились и подали апелляционную жалобу. В удовлетворении жалобы департаменту также отказали.

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