Суд оставил в силе решение по иску к рынку «Восточный» в Ростове

Согласно иску ДИЗО, компания передала участок по уступке ООО «Темерник». Последнее должно было построить на земле капитальные строения для рынка, однако так и не начало строительство. Власти города предписали закончить объекты к декабрю 2017 года, но из-за невыполнения предписания подали в суд.