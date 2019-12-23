Суд оставил в силе решение по иску к рынку «Восточный» в Ростове

Иск к ООО «Юпитер», с которым ранее заключили аренду на 49 лет, подал еще весной 2018 года городской Департамент имущественно-земельных отношений.
Согласно иску ДИЗО, компания передала участок по уступке ООО «Темерник». Последнее должно было построить на земле капитальные строения для рынка, однако так и не начало строительство. Власти города предписали закончить объекты к декабрю 2017 года, но из-за невыполнения предписания подали в суд.
Арбитражный суд Ростовской области отказал в удовлетворении иска, но представители ДИЗО с таким решением не согласились и подали апелляционную жалобу. В удовлетворении жалобы департаменту также отказали.