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Posted 23 декабря 2019, 12:01

Published 23 декабря 2019, 12:01

Modified 17 сентября 2022, 16:38

Updated 17 сентября 2022, 16:38

жкх газ

В Ростовской области не устранили 71 нарушение в обслуживании газового оборудования

23 декабря 2019, 12:01
Фото: RostovGazeta. Медиахолдинг1Mi. жкх газ
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Эксклюзив
В Ростове и Таганроге управляющие организации не устранили нарушения в обслуживании внутридомового газового оборудования по 71 предписанию, рассказал начальник государственной жилищной инспекции Ростовской области Павел Асташев.

На пресс-конференции в понедельник Асташев отметил, что после трагических событий в Магнитогорске и Шахтах на территории страны проверили обслуживание систем внутридомового газового оборудования. Он добавил, что проверки проводились по поручению Минстроя РФ.

«В Ростовской области газифицировано порядка 14 700 многоквартирных домов, мы провели проверки их управляющих организаций. Нами выявлены нарушения более чем в 11 тысячах домов», — сообщил начальник инспекции. Спикер пояснил, что по вопросу заключения договоров на техническое обслуживание нашли нарушения в 3 600 домах, по своевременному диагностированию — более чем 7 700 домах. Он добавил, что по результатам проверок было выдано 1409 предписаний со сроком исполнения до 1 октября этого года, то есть до начала отопительного сезона.

Асташев рассказал, что инспекция провела исполнение предписаний. «Мы установили, что 71 предписание или 5% от общего числа не исполнено. Речь идет об управляющих организациях в Ростове-на-Дону и Таганроге», — сообщил начальник организации. По его словам, управляющим организациям выданы повторные предписания со сроком до 1 сентября 2020 года.

«О чем здесь идет речь? Существует два основных требования законодательства по обслуживанию систем внутридомового газового оборудования: ежегодное техническое обслуживание, проверки вентиляции и дымоходов три раза в год. И в тех многоквартирных домах, срок службы газового оборудования которых составляет 30 и более лет, должна проводится специальная техническая диагностика с привлечением спецорганизаций с лабораторией», — рассказал Асташев. Он сообщил, что выявленные нарушения касаются нарушений последнего пункта, они устранимы и не влияют на безопасность проживания людей.

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#Эксклюзив#Новости
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