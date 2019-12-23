В Ростовской области не устранили 71 нарушение в обслуживании газового оборудования

«В Ростовской области газифицировано порядка 14 700 многоквартирных домов, мы провели проверки их управляющих организаций. Нами выявлены нарушения более чем в 11 тысячах домов», — сообщил начальник инспекции. Спикер пояснил, что по вопросу заключения договоров на техническое обслуживание нашли нарушения в 3 600 домах, по своевременному диагностированию — более чем 7 700 домах. Он добавил, что по результатам проверок было выдано 1409 предписаний со сроком исполнения до 1 октября этого года, то есть до начала отопительного сезона.