Власти Ростова пока не намерены реконструировать Театральную площадь

По его словам, реконструкция Театральной площади пока не входит в планы городской администрации. Он отметил, что пока у города достаточно других проблем, требующих решения, в частности необходимо благоустроить парки и зоны отдыха ростовчан. Ранее дизайн-проект, предусматривающий расширение пешеходной зоны и создание «сухого» фонтана, вызвал шквал негативных комментариев и городские власти от него отказались.