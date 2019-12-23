Власти Ростова пока не намерены реконструировать Театральную площадь

По его словам, реконструкция Театральной площади пока не входит в планы городской администрации. Он отметил, что пока у города достаточно других проблем, требующих решения, в частности необходимо благоустроить парки и зоны отдыха ростовчан. Ранее дизайн-проект, предусматривающий расширение пешеходной зоны и создание «сухого» фонтана, вызвал шквал негативных комментариев и городские власти от него отказались.
При этом Логвиненко обмолвился о планах продолжения набережной реки Дон. Он отметил, что она может дойти до Театральной площади.
Напомним, что ранее Логвиненко сообщил о строительстве нового фонтана в парке Левобережный и возведении «летящего» моста.