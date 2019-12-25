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Posted 25 декабря 2019, 09:19

Published 25 декабря 2019, 09:19

Modified 1 октября, 14:56

Updated 1 октября, 14:56

Мужчина попал под колеса поезда и выжил в Ростове

25 декабря 2019, 09:19
В Ростове-на-Дону электропоезд сбил человека, пострадавшего отвезли в больницу, сообщает Южное управление на транспорте СКР.

Происшествие случилось в среду в 06.00 мск на железнодорожном пути станции Ростов-Главный. Электропоезд направлялся в парк отстоя и сбил мужчину.

«Пострадавшему на вид 40-50 лет, его доставили в реанимацию. В данный момент проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении.

Специалисты уже опросили очевидцев и машиниста поезда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Ростове дело завели на пассажира поезда, избившего полицейского в вагоне-ресторане.

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