Мужчина попал под колеса поезда и выжил в Ростове

Posted 25 декабря 2019, 09:19
Published 25 декабря 2019, 09:19
Modified 1 октября, 14:56
Updated 1 октября, 14:56
Происшествие случилось в среду в 06.00 мск на железнодорожном пути станции Ростов-Главный. Электропоезд направлялся в парк отстоя и сбил мужчину.
«Пострадавшему на вид 40-50 лет, его доставили в реанимацию. В данный момент проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении.
Специалисты уже опросили очевидцев и машиниста поезда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.