Не замененные к ЧМ-18 кресла на стадионе «Торпедо» в Таганроге заменят в 2020 году

Posted 25 декабря 2019, 13:48
Published 25 декабря 2019, 13:48
Modified 1 октября, 14:50
Updated 1 октября, 14:50
В частности, предполагается заменить кресла на Западной трибуне стадиона, которые не вошли в план подготовки стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Работы проведут за счет спонсора, вкладывать свои средства город не планирует.
Кроме того, проектом изменений в бюджет предусмотрели для МАУ «Стадион «Торпедо» определенные средства на оплату коммунальных расходов и земельного налога. В настоящее время на стадионе проходят тренировки секций муниципальных спортивных школ, приходят заниматься спортом и жители Таганрога.
Напомним, в ноябре 2019 года стадион «Торпедо» в Таганроге отключили от электричества из-за задолженности в 150 тысяч рублей.