Под Ростовом устранили аварию, оставившую в Новый год без воды 50 тыс человек

В Ростовской области завершились ремонтные работы после коммунальной аварии, оставившей без воды 48 тысяч человек, сообщили в правительстве региона.

Специалисты завершили ремонтные работы на водоводе в Октябрьском районе. После этого они провели промывку и дезинфекцию. Заполнение и опрессовка водовода начались утром 31 декабря. В Октябрьском районе вода уже начала поступать, в поселке Майский и Новошахтинске этот процесс начнется днем. Напомним, авария произошла на магистральном водоводе в понедельник в поселке Новосветловском. Из-за этого была остановлена работа насосной станции. Всего без водоснабжения остались 48 тысяч человек.