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Posted 31 декабря 2019, 08:26

Published 31 декабря 2019, 08:26

Modified 1 октября, 14:44

Updated 1 октября, 14:44

Под Ростовом устранили аварию, оставившую в Новый год без воды 50 тыс человек

31 декабря 2019, 08:26
В Ростовской области завершились ремонтные работы после коммунальной аварии, оставившей без воды 48 тысяч человек, сообщили в правительстве региона.

Специалисты завершили ремонтные работы на водоводе в Октябрьском районе. После этого они провели промывку и дезинфекцию.

Заполнение и опрессовка водовода начались утром 31 декабря. В Октябрьском районе вода уже начала поступать, в поселке Майский и Новошахтинске этот процесс начнется днем.

Напомним, авария произошла на магистральном водоводе в понедельник в поселке Новосветловском. Из-за этого была остановлена работа насосной станции.

Всего без водоснабжения остались 48 тысяч человек.

#Общество#Новости
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