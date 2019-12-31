Под Ростовом устранили аварию, оставившую в Новый год без воды 50 тыс человек

Posted 31 декабря 2019, 08:26
Published 31 декабря 2019, 08:26
Modified 1 октября, 14:44
Updated 1 октября, 14:44
Специалисты завершили ремонтные работы на водоводе в Октябрьском районе. После этого они провели промывку и дезинфекцию.
Заполнение и опрессовка водовода начались утром 31 декабря. В Октябрьском районе вода уже начала поступать, в поселке Майский и Новошахтинске этот процесс начнется днем.
Напомним, авария произошла на магистральном водоводе в понедельник в поселке Новосветловском. Из-за этого была остановлена работа насосной станции.