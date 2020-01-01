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Posted 1 января 2020, 09:29

Published 1 января 2020, 09:29

Modified 1 октября, 14:52

Updated 1 октября, 14:52

Свыше 2 тысяч ростовчан поучаствовали в новогоднем забеге

1 января 2020, 09:29
В первый день 2020 года более двух тысяч жителей Ростова-на-Дону устроили традиционный городской новогодний забег по улицам города, говорится в сообщении регионального правительства.

Спортивная акция «Побегай 1 января» стартовала от главной елки у центрального городского парка имени Максима Горького и финишировала у Донской государственной публичной библиотеки. Протяженность маршрута составила четыре километра.

По словам министра по физической культуре и спорту Ростовской области Самвела Аракеляна, который также принял участие в новогоднем забеге, такие мероприятия позволяют всем получить положительные эмоции и начать год бодрыми и активными.

После забега участников угостили горячим чаем.

Напомним, что регистрация желающих принять участие в новогоднем забеге в Ростове началась еще в начале декабря.

#Анна Петрова#Общество#Новости
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