Свыше 2 тысяч ростовчан поучаствовали в новогоднем забеге

Posted 1 января 2020, 09:29
Published 1 января 2020, 09:29
Modified 1 октября, 14:52
Updated 1 октября, 14:52
Спортивная акция «Побегай 1 января» стартовала от главной елки у центрального городского парка имени Максима Горького и финишировала у Донской государственной публичной библиотеки. Протяженность маршрута составила четыре километра.
По словам министра по физической культуре и спорту Ростовской области Самвела Аракеляна, который также принял участие в новогоднем забеге, такие мероприятия позволяют всем получить положительные эмоции и начать год бодрыми и активными.
После забега участников угостили горячим чаем.
Напомним, что регистрация желающих принять участие в новогоднем забеге в Ростове началась еще в начале декабря.