Крупную партию снюса изъяли в Ростове

Posted 3 января 2020, 13:20
Published 3 января 2020, 13:20
Modified 11 сентября 2022, 09:19
Updated 11 сентября 2022, 09:19
В магазине, расположенном на пересечении улицы Серафимовича и Буденновского проспекта, хранили с целью сбыта многокомпонентные никотиносодержащие смеси в полимерных контейнерах без необходимой для потребителей информации. Всего в павильоне нашли 450 контейнеров со смесями.
В отношении владеющего торговой точкой индивидуального предпринимателя вынесли решение о штрафе в размере пяти тысяч рублей, всю партию никотиносодержащих смесей изъяли.