Крупную партию снюса изъяли в Ростове

В магазине, расположенном на пересечении улицы Серафимовича и Буденновского проспекта, хранили с целью сбыта многокомпонентные никотиносодержащие смеси в полимерных контейнерах без необходимой для потребителей информации. Всего в павильоне нашли 450 контейнеров со смесями.