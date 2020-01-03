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Posted 3 января 2020, 13:20

Published 3 января 2020, 13:20

Modified 11 сентября 2022, 09:19

Updated 11 сентября 2022, 09:19

Крупную партию снюса изъяли в Ростове

3 января 2020, 13:20
В торговом павильоне «Табачный мир» в Ростове-на-Дону конфисковали 450 полимерных контейнеров с никотиносодержащими смесями, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

В магазине, расположенном на пересечении улицы Серафимовича и Буденновского проспекта, хранили с целью сбыта многокомпонентные никотиносодержащие смеси в полимерных контейнерах без необходимой для потребителей информации. Всего в павильоне нашли 450 контейнеров со смесями.

В отношении владеющего торговой точкой индивидуального предпринимателя вынесли решение о штрафе в размере пяти тысяч рублей, всю партию никотиносодержащих смесей изъяли.

Ранее стало известно, как ростовские продавцы снюса обошли закон.

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#Общество#Новости
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