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Posted 4 января 2020, 06:47

Published 4 января 2020, 06:47

Modified 17 сентября 2022, 16:41

Updated 17 сентября 2022, 16:41

В Таганроге ищут мужчину, пристававшего к играющим на площадке детям

4 января 2020, 06:47
В Таганроге неизвестный мужчина предлагал играющим на площадке детям покататься на автомобиле, сообщил Telegram-канал «Че по Ростову».

Неизвестный на Volkswagen Tiguan недвусмысленно приставал к детям во дворе дома №4 в переулке Трудовые резервы. Один из детей сумел сообщить родителям о странном дяде, который сразу ретировался при появлении взрослых. Как рассказали дети, дядя предлагал им покататься на машине.

Отмечается, что поисками странного мужчины уже занялась полиция.

Ранее в Таганроге неизвестный пытался изнасиловать шестилетнего ребенка, пока его мать спала пьяная.

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