В Таганроге ищут мужчину, пристававшего к играющим на площадке детям

Posted 4 января 2020, 06:47
Published 4 января 2020, 06:47
Modified 17 сентября 2022, 16:41
Updated 17 сентября 2022, 16:41
Неизвестный на Volkswagen Tiguan недвусмысленно приставал к детям во дворе дома №4 в переулке Трудовые резервы. Один из детей сумел сообщить родителям о странном дяде, который сразу ретировался при появлении взрослых. Как рассказали дети, дядя предлагал им покататься на машине.
Отмечается, что поисками странного мужчины уже занялась полиция.
Ранее в Таганроге неизвестный пытался изнасиловать шестилетнего ребенка, пока его мать спала пьяная.