В Таганроге ищут мужчину, пристававшего к играющим на площадке детям

Неизвестный на Volkswagen Tiguan недвусмысленно приставал к детям во дворе дома №4 в переулке Трудовые резервы. Один из детей сумел сообщить родителям о странном дяде, который сразу ретировался при появлении взрослых. Как рассказали дети, дядя предлагал им покататься на машине.