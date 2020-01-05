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Posted 5 января 2020, 06:12

Published 5 января 2020, 06:12

Modified 1 октября, 14:34

Updated 1 октября, 14:34

Ростовчан удивили Дед Мороз с пандой на кабриолете

5 января 2020, 06:12
В Ростове-на-Дону по одной из улице проехал кабриолет, в котором находились люди в костюмах панды и Деда Мороза, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Автор публикации разместил фото, на котором виден белый кабриолет. За рулем сидел Дед Мороз, на заднем сиденье находился человек в огромном костюме панды.

«Дед Мороз уже не тот, с саней пересел на BMW. Они ездили по городу и дарили детям подарки», — написал автор публикации.

Пользователи в комментариях написали, что для саней сейчас в городе нет снега. Другие поблагодарили горожан за устроенный праздник.

«Красавцы, они сегодня детям дарили игрушки», — прозвучало в комментариях.

#Общество#Новости
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