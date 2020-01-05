Ростовчан удивили Дед Мороз с пандой на кабриолете

В Ростове-на-Дону по одной из улице проехал кабриолет, в котором находились люди в костюмах панды и Деда Мороза, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Автор публикации разместил фото, на котором виден белый кабриолет. За рулем сидел Дед Мороз, на заднем сиденье находился человек в огромном костюме панды. «Дед Мороз уже не тот, с саней пересел на BMW. Они ездили по городу и дарили детям подарки», — написал автор публикации. Пользователи в комментариях написали, что для саней сейчас в городе нет снега. Другие поблагодарили горожан за устроенный праздник. «Красавцы, они сегодня детям дарили игрушки», — прозвучало в комментариях.