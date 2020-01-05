Ростовчан удивили Дед Мороз с пандой на кабриолете

Posted 5 января 2020, 06:12
Published 5 января 2020, 06:12
Modified 1 октября, 14:34
Updated 1 октября, 14:34
Автор публикации разместил фото, на котором виден белый кабриолет. За рулем сидел Дед Мороз, на заднем сиденье находился человек в огромном костюме панды.
«Дед Мороз уже не тот, с саней пересел на BMW. Они ездили по городу и дарили детям подарки», — написал автор публикации.
Пользователи в комментариях написали, что для саней сейчас в городе нет снега. Другие поблагодарили горожан за устроенный праздник.
«Красавцы, они сегодня детям дарили игрушки», — прозвучало в комментариях.