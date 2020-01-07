Сбежавшего от ростовского фотографа енота отдали в енотокафе

Posted 7 января 2020, 14:02
Published 7 января 2020, 14:02
Modified 1 октября, 13:52
Updated 1 октября, 13:52
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону на выходных енот убежал от фотографа, который работал в парке имени Максима Горького. Зверек забрался на дерево и сидел некоторое время на нем. Вскоре его удалось упросить слезть.
Теперь енота отдали на попечительство в местное енотокафе. «Пушистый теперь в безопасности. Все хорошо закончилось», — сообщила автор сообщения.
«Если я сбегу, будут постики и погони за мной? И счастливый финал в енотокафе на полное довольствие?», — поинтересовался один из комментаров. «В глазах: «Опять повязали, на кичу определили», — прокомментировал фото другой ростовчанин.