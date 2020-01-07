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Posted 7 января 2020, 14:02

Published 7 января 2020, 14:02

Modified 1 октября, 13:52

Updated 1 октября, 13:52

Сбежавшего от ростовского фотографа енота отдали в енотокафе

7 января 2020, 14:02
Сбежавший от одного из фотографов в Ростове-на-Дону енот будет жить в енотокафе, сообщила одна из подписчиц паблика «Ростов главный» в соцсети.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону на выходных енот убежал от фотографа, который работал в парке имени Максима Горького. Зверек забрался на дерево и сидел некоторое время на нем. Вскоре его удалось упросить слезть.

Теперь енота отдали на попечительство в местное енотокафе. «Пушистый теперь в безопасности. Все хорошо закончилось», — сообщила автор сообщения.

«Если я сбегу, будут постики и погони за мной? И счастливый финал в енотокафе на полное довольствие?», — поинтересовался один из комментаров. «В глазах: «Опять повязали, на кичу определили», — прокомментировал фото другой ростовчанин.

#Анна Петрова#Общество#Новости
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