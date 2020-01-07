Вынужденное безделье: как не впасть в депрессию после новогодних праздников

«На Новый Год жители нашей страны возлагают наибольшие надежды. Однако часто надежды становятся разочарованиями – чудес больше не случается, проблемы не решаются сами собой, и после недели отдыха снова приходится возвращаться в суровую обыденность трудовых будней. Праздники часто служат спусковым крючком для мыслей об одиночестве, а новогодняя ночь, когда принято подводить итоги прошедших двенадцати месяцев, становится поводом задуматься о нереализованности планов и однообразии жизни. Поэтому перфекционисты, склонные к поиску недостатков и выстраиванию идеальных сценариев, в это время особенно подвержены хандре», - уверена психолог.