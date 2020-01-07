Вынужденное безделье: как не впасть в депрессию после новогодних праздников

Posted 7 января 2020, 09:44
Published 7 января 2020, 09:44
Modified 17 сентября 2022, 16:41
Updated 17 сентября 2022, 16:41
Даже те, кто якобы с легкостью справляются со своей ленью и «сбитым напрочь» режимом дня, могут проживать на самом деле скрытую форму неудовлетворенности. Психолог из Ростова-на-Дону Ирен Штайн рассказала корреспонденту RostovGazeta о главных причинах постновогодней депрессии и простых способах избавления от плохого настроения.
Понятие и принятие
Депрессия с латинского переводится как подавленное состояние человека. Это особое расстройство психики, и поэтому очень важно знать, как выйти из депрессии самостоятельно или при помощи специалистов. Ведь оно характеризуется упадком жизненных сил и настроения, пессимистической оценкой окружающего мира и себя в том числе, заторможенным состоянием моторного и интеллектуального развития, соматоневрологическими расстройствами нервной системы.
Депрессии свойственны такие признаки, как заниженная самооценка своей личности, различные когнитивные свойства, связанные с собственным уничтожением и отрешением себя от внешнего окружения.
Человек, находящийся в депрессивном состоянии, отличается от остальных людей распространенностью и многообразием недооценок своей личности.
Не заболевание вовсе
По мнению специалиста, сама по себе новогодняя/постновогодняя депрессия не является заболеванием, и подобного названия вы не встретите в психиатрическом справочнике.
«Для постановки диагноза «депрессия» в клиническом понимании требуется присутствие следующих симптомов: болезненно сниженный фон настроения в течении продолжительного периода времени (от двух недель и выше), двигательная и мыслительная заторможенность. Но повлиять на психическое здоровье или доставить существенный дискомфорт состояние, именуемое новогодней/постновогодней депрессией, вполне себе может», - говорит Штайн.
Основной причиной новогодней депрессии является фрустрация вследствие нереализованных ожиданий. С детства в нас закладывают предпраздничную веру в чудо, и во взрослой жизни эта вера, как ни странно, остается.
«На Новый Год жители нашей страны возлагают наибольшие надежды. Однако часто надежды становятся разочарованиями – чудес больше не случается, проблемы не решаются сами собой, и после недели отдыха снова приходится возвращаться в суровую обыденность трудовых будней. Праздники часто служат спусковым крючком для мыслей об одиночестве, а новогодняя ночь, когда принято подводить итоги прошедших двенадцати месяцев, становится поводом задуматься о нереализованности планов и однообразии жизни. Поэтому перфекционисты, склонные к поиску недостатков и выстраиванию идеальных сценариев, в это время особенно подвержены хандре», - уверена психолог.
Добавить к этому длительное время вынужденного безделья, когда человек оказывается оторванным от привычного графика, или напротив – перегрузки от чрезмерного усердия при подготовке к празднику, и картина получается совсем не радостная. В процессе предпраздничных хлопот конфликты с близкими – частое явление. Немалое влияние оказывает и сама природа – укороченный световой день приводит к недостаточной выработке серотонина (гормона удовольствия).
Прочь из моей головы
Избавиться от подавленного состояния и преодолеть хандру могут помочь следующие советы:
- Хвалите себя за достижения прошедшего года, а не концентрируйтесь на недостатках.
- Не поддавайтесь панике, если вы что-то не успели за год – достичь поставленных целей можно в следующем.
- Не придавайте Новому Году мистического значения – правильнее будет прислушаться к своим желаниям и составить список действий для их исполнения.
- Творите, и забудете о скуке. Если вечера кажутся унылыми и длинными, вы просто еще не нашли занятие по душе. Выход накопленных эмоций через творчество наиболее конструктивен.
- Переставьте мебель – мозг любит перемены.
- Пополните ваш рацион бананами, инжиром и медом. Это же касается темного шоколада с содержанием какао выше 65%. Брокколи – тоже крайне «позитивный» овощ.
Но если вы оцениваете свое состояние как тяжелое – не медлите и обратитесь за профессиональной помощью. Своевременное вмешательство специалистов поможет избежать тяжелых последствий.