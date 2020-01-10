Мусорный коллапс во Владивостоке связан с экс-мэром Владимиром Николаевым

Уборка отходов в Первореченском и Советском районах города является обязанностью компаний Алана Будаева «Город Н» и «Чистый город». Ранее, когда главой Владивостока был Николаев, Будаев значился вице-мэром города. За время пребывания на высоком посту он похитил из бюджета 150 миллионов рублей, однако получил за это условный срок. К слову, сына бывшего мэра тоже зовут Алан, поэтому не исключено, что он и был вице-мэром города.