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Posted 10 января 2020, 13:13

Published 10 января 2020, 13:13

Modified 17 сентября 2022, 16:41

Updated 17 сентября 2022, 16:41

Мусорный коллапс во Владивостоке связан с экс-мэром Владимиром Николаевым

Мусорный коллапс во Владивостоке связан с экс-мэром Владимиром Николаевым

10 января 2020, 13:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В самом начале 2020 года во Владивостоке образовался мусорный коллапс. В нескольких районах города не вывозится мусор, поэтому их территорию заполнили горы отходов. Это произошло из-за действий некоторых компаний, ставших монополистами отрасли в регионе.

Как сообщает РИА «Восток-Медиа», ответственность за сбор и переработку отходов в Приморье с 1 января возложена на краевое государственное унитарное предприятие «Приморский экологический оператор».

Оно заключило контракт на сумму свыше 248 миллионов рублей с ООО «Даль-ЭКО», который стал подрядчиком Ленинского и Первомайского районов Владивостока. Компания несет полную ответственность за вывоз мусора в этих районах. Владелец уставного капитала ООО «Даль-ЭКО» - Раиса Николаева, мать бывшего мэра города Владимира Николаева.

Уборка отходов в Первореченском и Советском районах города является обязанностью компаний Алана Будаева «Город Н» и «Чистый город». Ранее, когда главой Владивостока был Николаев, Будаев значился вице-мэром города. За время пребывания на высоком посту он похитил из бюджета 150 миллионов рублей, однако получил за это условный срок. К слову, сына бывшего мэра тоже зовут Алан, поэтому не исключено, что он и был вице-мэром города.

Ранее многие говорили о том, что город сильно замусорен. Так, менеджер компании «Золотарь» отметил, что тема возможного коллапса поднималась на круглых столах. Однако к представителям организации никто не прислушался. «Золотарь» с мэром не связан никак и половина его парка просто простаивает.

Близкий к отрасли источник говорит о том, что региональный оператор лишает остальные компании возможности заезжать на городской полигон, не пуская таким образом конкурентов на рынок. Везти же отходы на другие свалки - очень нерентабельно.

Эксперты отмечают, что проблема заключается в переподписании контрактов, произошедшем в большой спешке. В результате некий монополист получил весь мусорный бизнес. Ситуация, когда все контролируется одним человеком, как это часто бывает, привела к безответственности. Начало мусорной реформы компании Николаева с треском провалили. И теперь символом города становятся огромные мусорные горы.

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