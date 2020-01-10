Ростовчане продали на 17 млн руб алкоголь, изготовленный из воды в уличном бассейне

Posted 10 января 2020, 04:47
Published 10 января 2020, 04:47
Modified 1 октября, 13:59
Updated 1 октября, 13:59
Преступление раскрыли полицейские совместно с представителями регионального УФСБ. Они ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя.
Производство располагалось на территории складских помещений и в одном из частных домов. Здесь изготавливали алкоголь и продавали в магазинах.
Оперативники во время обысков нашли 100 тысяч готовых к продаже бутылок и 4 тысячи литров спирта. На производстве использовалась не очищенная вода из уличного бассейна.
«Фигуранты успели заработать более 17 миллионов рублей. По факту произошедшего завели уголовное дело», — сказано в сообщении.
Сейчас задержанные находятся под домашним арестом.