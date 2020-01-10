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Posted 10 января 2020, 04:47

Published 10 января 2020, 04:47

Modified 1 октября, 13:59

Updated 1 октября, 13:59

Ростовчане продали на 17 млн руб алкоголь, изготовленный из воды в уличном бассейне

10 января 2020, 04:47
В Ростове-на-Дону задержали несколько человек, которые продали контрафактный алкоголь на 17 миллионов рублей, сообщили в региональном УМВД.

Преступление раскрыли полицейские совместно с представителями регионального УФСБ. Они ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя.

Производство располагалось на территории складских помещений и в одном из частных домов. Здесь изготавливали алкоголь и продавали в магазинах.

Оперативники во время обысков нашли 100 тысяч готовых к продаже бутылок и 4 тысячи литров спирта. На производстве использовалась не очищенная вода из уличного бассейна.

«Фигуранты успели заработать более 17 миллионов рублей. По факту произошедшего завели уголовное дело», — сказано в сообщении.

Сейчас задержанные находятся под домашним арестом.

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