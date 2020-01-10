Ростовчане продали на 17 млн руб алкоголь, изготовленный из воды в уличном бассейне

В Ростове-на-Дону задержали несколько человек, которые продали контрафактный алкоголь на 17 миллионов рублей, сообщили в региональном УМВД.

Преступление раскрыли полицейские совместно с представителями регионального УФСБ. Они ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя. Производство располагалось на территории складских помещений и в одном из частных домов. Здесь изготавливали алкоголь и продавали в магазинах. Оперативники во время обысков нашли 100 тысяч готовых к продаже бутылок и 4 тысячи литров спирта. На производстве использовалась не очищенная вода из уличного бассейна. «Фигуранты успели заработать более 17 миллионов рублей. По факту произошедшего завели уголовное дело», — сказано в сообщении. Сейчас задержанные находятся под домашним арестом.