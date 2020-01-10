Тарифы на коммуналку в Ростовской области в июле вырастут на 3,6%

Изменение тарифов на другие коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2020 года. При этом увеличение размера платежей граждан за услуги ЖКХ будет ограничиваться предельными индексами. В среднем по региону он составит с 1 июля 2020 года 3,6%, с максимально возможным отклонением по отдельным муниципальным образованиям в 2%.