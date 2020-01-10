Тарифы на коммуналку в Ростовской области в июле вырастут на 3,6%

Posted 10 января 2020, 09:01
Published 10 января 2020, 09:01
Modified 1 октября, 15:25
Updated 1 октября, 15:25
Более того, некоторые тарифы для жителей региона снизились. Например, с 1 января 2020 года в регионе были снижены цены на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) из-за того, что регоператоров освободили от уплаты НДС.
Размер установленных тарифов различается по региональным операторам: от 416,25 рубля за кубометр до 556,82 рубля за кубический метр ТКО.
По словам руководителя Региональной службы по тарифам Алексея Лукьянова, установленные тарифы на услуги по обращению с ТКО в Ростовской области в 2020 году не вырастут и будут действовать до июля 2021 года.
Изменение тарифов на другие коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2020 года. При этом увеличение размера платежей граждан за услуги ЖКХ будет ограничиваться предельными индексами. В среднем по региону он составит с 1 июля 2020 года 3,6%, с максимально возможным отклонением по отдельным муниципальным образованиям в 2%.
«Предельные индексы по муниципальным образованиям области установлены распоряжением губернатора Ростовской области на второе полугодие 2020 года в размере от 3,5% до 5,6%. В единичных случаях рост экономически обоснованных тарифов превысит 5,6%, однако за счет привлечения бюджетных субсидий тарифы для населения сверх установленных ограничений не увеличатся», — отмечается в сообщении.