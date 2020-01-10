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Posted 10 января 2020, 09:01

Published 10 января 2020, 09:01

Modified 1 октября, 15:25

Updated 1 октября, 15:25

Тарифы на коммуналку в Ростовской области в июле вырастут на 3,6%

10 января 2020, 09:01
В первом полугодии 2020 года тарифы на коммунальные услуги сохранены на уровне декабря 2019 года, говорится в сообщении регионального правительства.

Более того, некоторые тарифы для жителей региона снизились. Например, с 1 января 2020 года в регионе были снижены цены на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) из-за того, что регоператоров освободили от уплаты НДС.

Размер установленных тарифов различается по региональным операторам: от 416,25 рубля за кубометр до 556,82 рубля за кубический метр ТКО.

По словам руководителя Региональной службы по тарифам Алексея Лукьянова, установленные тарифы на услуги по обращению с ТКО в Ростовской области в 2020 году не вырастут и будут действовать до июля 2021 года.

Изменение тарифов на другие коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2020 года. При этом увеличение размера платежей граждан за услуги ЖКХ будет ограничиваться предельными индексами. В среднем по региону он составит с 1 июля 2020 года 3,6%, с максимально возможным отклонением по отдельным муниципальным образованиям в 2%.

«Предельные индексы по муниципальным образованиям области установлены распоряжением губернатора Ростовской области на второе полугодие 2020 года в размере от 3,5% до 5,6%. В единичных случаях рост экономически обоснованных тарифов превысит 5,6%, однако за счет привлечения бюджетных субсидий тарифы для населения сверх установленных ограничений не увеличатся», — отмечается в сообщении.

Ранее в Ростове-на-Дону установили тариф на эвакуацию автомобилей.

#Анна Петрова#Экономика#Новости
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