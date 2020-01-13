Британская королевская семья планирует обсудить решение принца Гарри и его жены

Некоторое время назад, герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее супруг принц Гарри заявили о том, что отказываются от обязанностей членов королевской семьи. Информацию об этом решении они разместили в Instagram, а объяснили его планами достигнуть финансовой независимости, работая и занимая «прогрессивную» роль в обществе. Однако отмечается, что они и дальше будут поддерживать Елизавету II. Об этом 12 января сообщило агентство RNS.