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Posted 13 января 2020, 11:06

Published 13 января 2020, 11:06

Modified 17 сентября 2022, 16:41

Updated 17 сентября 2022, 16:41

Британская королевская семья планирует обсудить решение принца Гарри и его жены

13 января 2020, 11:06
По распоряжению британской королевы Елизаветы II, королевская семья соберётся для обсуждения решения, которое приняли принц Гарри и его супруга Меган Маркл.

Вероятно, это будет закрытое собрание старших членов семьи, в том числе с участием принца Чарльза и герцога Кембриджского Уильяма. Мероприятие назначили на 13 января.

Некоторое время назад, герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее супруг принц Гарри заявили о том, что отказываются от обязанностей членов королевской семьи. Информацию об этом решении они разместили в Instagram, а объяснили его планами достигнуть финансовой независимости, работая и занимая «прогрессивную» роль в обществе. Однако отмечается, что они и дальше будут поддерживать Елизавету II. Об этом 12 января сообщило агентство RNS.

Через некоторое время после этого, стало известно, что Маркл и компания Disney заключили контракт, касающийся сотрудничества в сфере защиты дикой природы.

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