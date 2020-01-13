Британская королевская семья планирует обсудить решение принца Гарри и его жены

Posted 13 января 2020, 11:06
Published 13 января 2020, 11:06
Modified 17 сентября 2022, 16:41
Updated 17 сентября 2022, 16:41
Вероятно, это будет закрытое собрание старших членов семьи, в том числе с участием принца Чарльза и герцога Кембриджского Уильяма. Мероприятие назначили на 13 января.
Некоторое время назад, герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее супруг принц Гарри заявили о том, что отказываются от обязанностей членов королевской семьи. Информацию об этом решении они разместили в Instagram, а объяснили его планами достигнуть финансовой независимости, работая и занимая «прогрессивную» роль в обществе. Однако отмечается, что они и дальше будут поддерживать Елизавету II. Об этом 12 января сообщило агентство RNS.
Через некоторое время после этого, стало известно, что Маркл и компания Disney заключили контракт, касающийся сотрудничества в сфере защиты дикой природы.