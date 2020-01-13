Россияне увеличили расходы на фастфуд в новогодние каникулы

Газета “Известия” пишет, что согласно имеющейся информации, в период с тридцатого декабря по восьмое января средний чек в кафе быстрого питания поднялся на четыре процента, а объем продаж — на восемь процентов по сравнению с тем же периодом прошедшего года. При этом, средний чек в кафе составил шестьсот семьдесят рублей при росте продаж до полутора процентов.