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Posted 13 января 2020, 15:45

Published 13 января 2020, 15:45

Modified 17 сентября 2022, 16:41

Updated 17 сентября 2022, 16:41

Россияне увеличили расходы на фастфуд в новогодние каникулы

13 января 2020, 15:45
«Такском» опубликовал сведения, свидетельствующие о том, что жители России во время праздников чаще всего выбирали кафе быстрого питания. Так, они оставляли там в среднем до трехсот тридцати рублей.

Газета “Известия” пишет, что согласно имеющейся информации, в период с тридцатого декабря по восьмое января средний чек в кафе быстрого питания поднялся на четыре процента, а объем продаж — на восемь процентов по сравнению с тем же периодом прошедшего года. При этом, средний чек в кафе составил шестьсот семьдесят рублей при росте продаж до полутора процентов.

Отмечается, что генеральный директор консалтинговой компании для рестораторов Restcon Елена Перепилица объяснила увеличение интереса к фастфуду его доступностью и изменением привычек россиян.

#Политика#Новости
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