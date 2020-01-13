Россияне увеличили расходы на фастфуд в новогодние каникулы

Posted 13 января 2020, 15:45
Published 13 января 2020, 15:45
Modified 17 сентября 2022, 16:41
Updated 17 сентября 2022, 16:41
Газета “Известия” пишет, что согласно имеющейся информации, в период с тридцатого декабря по восьмое января средний чек в кафе быстрого питания поднялся на четыре процента, а объем продаж — на восемь процентов по сравнению с тем же периодом прошедшего года. При этом, средний чек в кафе составил шестьсот семьдесят рублей при росте продаж до полутора процентов.
Отмечается, что генеральный директор консалтинговой компании для рестораторов Restcon Елена Перепилица объяснила увеличение интереса к фастфуду его доступностью и изменением привычек россиян.