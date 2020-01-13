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В Ростове арестовали полицейских, вымогавших взятку у наркомана

13 января 2020, 11:33
Фото: Медиахолдинг1Mi
взятка полиция наркоман
В Ростове-на-Дону заключили под стражу бывших полицейских, которые вымогали крупную взятку, сообщили в региональном УСКР.

Подозреваемыми оказались бывшие начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков и его подчиненный, они вымогали 500 тысяч рублей. Они пообещали не привлекать его к уголовной ответственности за оборот наркотиков.

При получении денег фигуранты были задержаны сотрудниками регионального УФСБ. После этого их уволили со службы. «По решению суда подозреваемые находятся под стражей. В данный момент проводятся следственные действия», — сказано в сообщении.

Максимальное наказание составляет 12 лет заключения.

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