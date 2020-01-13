В Ростове арестовали полицейских, вымогавших взятку у наркомана

Подозреваемыми оказались бывшие начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков и его подчиненный, они вымогали 500 тысяч рублей. Они пообещали не привлекать его к уголовной ответственности за оборот наркотиков.
При получении денег фигуранты были задержаны сотрудниками регионального УФСБ. После этого их уволили со службы. «По решению суда подозреваемые находятся под стражей. В данный момент проводятся следственные действия», — сказано в сообщении.
Максимальное наказание составляет 12 лет заключения.