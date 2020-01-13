Выходец из Ростова стал министром транспорта в Астрахани

По информации СМИ, предприниматель с аналогичными именем, отчеством и фамилией ранее возглавлял предприятия ООО «Радтс» и ООО «Дорога-Сервис». Сейчас оба они ликвидированы. Кроме того, в Интернете есть информация что Константин Берлев возглавлял ООО «СевКавИнстройПроект», которое в 2012 году и позже занималось проектированием крупных дорожных проектов в Ростовской области — таких как участки федеральных автородог М-10 «Россия», М-4 «Дон», М-6 «Каспий», дорожная инфраструктура Сочи и другие.