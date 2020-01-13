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Posted 13 января 2020, 09:11

Published 13 января 2020, 09:11

Modified 1 октября, 14:06

Updated 1 октября, 14:06

Выходец из Ростова стал министром транспорта в Астрахани

13 января 2020, 09:11
В Астраханской области назначили нового министра транспорта и дорожной инфраструктуры, пост занял выходец из Ростовской области, пишет издание «ПУНКТ-А».

И хотя официальной информации о назначении пока нет, издание сообщило, что министром стал Константин Берлев. По данным СМИ, чиновник является выходцем из Ростовской области.

По информации СМИ, предприниматель с аналогичными именем, отчеством и фамилией ранее возглавлял предприятия ООО «Радтс» и ООО «Дорога-Сервис». Сейчас оба они ликвидированы. Кроме того, в Интернете есть информация что Константин Берлев возглавлял ООО «СевКавИнстройПроект», которое в 2012 году и позже занималось проектированием крупных дорожных проектов в Ростовской области — таких как участки федеральных автородог М-10 «Россия», М-4 «Дон», М-6 «Каспий», дорожная инфраструктура Сочи и другие.

При этом, как сообщает издание, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры появилось в Астраханской области совсем недавно, когда оба направления были выделены в отдельное ведомство. В настоящее время сайт у созданного министерства отсутствует. На сайте министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области в качестве исполняющего обязанности министра указан Денис Афанасьев.

#Политика#Новости
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